Rrëfehet Hugo Lloris: Kalova në depresion pas Botërorit, ndihesha i lodhur

Shtuar më 10/02/2019, ora 12:49

Rrefehet Hugo Lloris dhe është një nga ato rrëfime që nuk duhet humbur.Të fitosh Kupën e Botës është kulmi i karrierës për çdo futbollist, gëzimi më i madh për çdo sportist. Por më pas gjithçka përfundon dhe pas lumturisë mund të përfundosh në një tunel. Kështu ka ndodhur për portierin dhe kapitenin e Francës, Hugo Lloris , kampion bote në Botërorin “Rusi 2018”.Njeriu që ngriti lart në qiell trofeun, ka rrëfyer për "Telegraph" përvojën e tij pas Botërorit që u zhvillua verën e kaluar: “Pasi fiton Botërorin, 2-3 ditë pas këtij eventi ke se me çfarë te merresh, çfarë të tregosh etj, etj. Janë festimet, takimet zyrtare dhe detyrime të tjera të këtij lloji”, u shpreh Lloris Po më pas? “Pasi përfundon gjithë këto takime e ceremoni zyrtare nis një zbrazëti e frikshme. Mendërisht dhe psikologjikisht je në një humbëtirë. Ishte një moment depresioni për mua. Kam qëndruar 24 orë rresht shtrirë në krevat për të harruar gjithçka . Ndihesha tërësisht bosh", kujton Lloris "E dija që as pushimet nuk kisha për t’i shijuar ashtu si gjithnjë, pasi sezoni i ri me Tottenham ishte në derë. Por tani ai depresion ka kaluar. Jam një tip që mësoj shumë nga çdo përvojë, pozitive apo negative. Për mua tani ka nisur një histori e re, në çdo moshë mund të mësosh diçka të re”, deklaroi Hugo