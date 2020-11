Rrëfehet Ilicic: Nuk është e drejtë të jetohet kështu

Shtuar më 10/11/2020, ora 16:36

I vlerësuar me çmimin Gasco nga Tuttosport, që jepet për personazhet e sportit që janë dalluar për solidaritet në fushë, Josip Ilicic ka rrëfyer eksperiencën e tij të vështirë në muajt e kaluar kur është përballur me Covid-19 dhe depresionin.“Çmimi? Të them të drejtën jam pa fjalë. Një gjë e tillë për mua vlen më shumë se gjithçka. Ky është një çmim jo vetëm për mua, por për të gjithë skuadrën dhe Bergamo-n: kemi kaluar momente shumë të vështira”.“Covid e kam ndier edhe në lëkurën time. Shpresoj të dalim të gjitha bashkë nga kjo situatë sa më shpejt të jetë e mundur. Nuk është e drejtë të jetohet kështu , veçanërisht për një njerëzit që punojnë 24 orë në 24. Shpresoj që gjithë kjo të kalojë dhe të kthehemi të jetojmë”.