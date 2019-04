Rrëfimi prekës i Adebayor: Jetoja në varfëri, doja të vrisja veten

Shtuar më 26/04/2019, ora 13:37

Emmanuel Adebayor ka rrëfyer një nga sikletet më të mëdha të jetës së tij, gjatë një interviste me "Daily Mail", ku rrëfeu se kur kishte qenë 16 vjeç, kishte qenë në prag të vetëvrasjes. Isha nën presion, nuk e kuptova çfarë po bëja dhe shkova tek farmacia poshtë shtëpisë dhe bleva disa kuti me ilaçe. E bëra gjithçka gati, por i telefonova për herë të fundit shokut tim të ngushtë. E mora në telefon në mes të natës dhe ai më qetësoi duke më thënë se kisha shumë potencial dhe gjëra të mëdha për të bërë dhe për të ndryshuar Afrikën. Kjo më bëri të mendoj dhe i thash vetes se Zoti kishte një plan për mua", këto janë momentet e tmerrit që sulmuesi nga Togo përjetoi kur kishte qenë adoleshent, shkruan TS. Isha 16 vjeç dhe doja të ndihmoja familjen time, por kisha shumë presion mbi veten time dhe nuk e përballoja. Kur je i varfër, në një familje të varfër ka shumë solidaritet, por kur dikush arrin diçka është sikur unë të kisha për të gjithë. Kur isha tek Metz merrja 3 mijë euro në muaj, ndërsa familja më kërkonte shtëpi 500 mijë euro. Në atë kohë klubi nuk ishte i kënaqur me sjellin time dhe askush nuk ishte i lumtur', vijoi më tej 35-vjeçari.Kujtojmë që Adebayor ka qenë viktimë e një tjetër ngjarje të rëndë në vitin 2010, kur ishte tek Togo dhe autobusi i kombëtares u mor peng duke përjetuar tmerr nën plumbat që iu kalonin mbi kokë.Aktualisht togolezi luan tek Basaksehir në Turqi, ndërsa në karrierën e tij ka luajtur tek Arsenal, Manchester City dhe Real Madrid.