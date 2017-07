Rrëfimi prekës i Armando Sadikut: U largova duke qarë

Shtuar më 13/07/2017, ora 19:12

Sulmuesi i kombëtares shqiptare, Armando Sadiku, ka treguar se Legia e Varshavës e ka kërkuar me ngulm në mënyrë që ai t’i ndihmojë me golat e tij në ndeshjet e mëdha në Ligën e Kampioneve.Në një intervistë për “Supersport”, futbollisti zbulon se është kërkuar edhe vitin e kaluar nga Legia , kur trajner ishte Besnik Hasi.“Jam gati dhe po pres me padurim që të luaj ndeshjen e parë me Legian. Do të jetë shumë emocionuese. Shpresoj që t’ia fitoj zemrën tifozerisë prej ndeshjes së parë në shtëpinë tonë. Besoj që çdo gjë do të shkojë mirë. Unë nuk ndihem në presion, pasi jam i sigurt në veten time. Do të jap 100 për qind në çdo ndeshje. Kudo ku kam shkuar ia kam fituar zemrën tifozëve dhe besoj se kjo gjë do të ndodhë edhe këtu te Legia .”Ndërkohë në një prononcim për median zvicerane “RSI”, Sadiku ka treguar se është larguar mes lotësh nga Lugano “Kur u ktheva te Lugano kisha pak frikë sepse më parë kisha bërë një figurë të mirë dhe nuk do të ishte diçka e bukur që të zhgënjeja me paraqitjen time. Dhashë maksimumin duke dhënë asiste dhe duke shënuar gola dhe në fund jam larguar mes lotësh nga Lugano sepse arritëm diçka që askush nuk e kishte bërë më parë”, tha ai. /albeu.com/