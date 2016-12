Rrëfimi prekës i Bonuccit: Mendova t'i jap fund futbollit prej djalit

Shtuar më 27/12/2016, ora 12:50

Viti 2016 ka qenë një ndër më të vështirit në jetën e Leonardo Bonuccit. Forma mjaft e mirë që ka treguar në vitet e fundit me Juventusin nuk ka mjaftuar, pasi jashtë fushave ai ka pasur shumë probleme për shkak të sëmundjes së djalit të tij të vogël Mateos, i cili iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale.Mbrojtësi i Juventusit, në një intervistë për ‘La Repubblica ’ ka rrëfyer çastet kur djali i tij ishte në sallën operimit , ankthin dhe frikën për shëndetin e tij, madje ka pranuar se në një moment mendoi të tërhiqej nga futbolli.“Kur Mateo hyri në sallën operimit , shtrëngova fort arushin e tij, u ula dhe iu drejtova Zotit: Le të bëhet vullneti yt, por mos harro se është ende fëmijë. Kur dolëm nga spitali pashë se na prisnin me dhjetëra njerëz, familjarë dhe miq. Dikush kishte kërkuar leje në punë, të tjerë kishin mbyllur aktivitetet e tyre.Ishte thjesht një moment ku u preka gjatë falënderimit ndaj tyre. Me pas erdhi rikuperimi i vështirë. Gjatë atyre ditëve më kaloi nëpër mend që të lija futbollin. Nuk po ia dilja dot mbanë të kaloja atë moment të vështirë , tregon Bonucci për ‘La Repubblica ’.