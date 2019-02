Rummenigge: Do do të vendosim së shpejti për Ribery

Shtuar më 17/02/2019, ora 09:57

E ardhmja e Franck Ribery në radhët e Bayern Munich nuk është vendosur ende, dhe për këtë ka folur numri një i klubit Rummenigge per mikrofonat e Eurosport."Ne patëm vite të shkëlqyera falë tij, kam respekt të madh për Franck , ne duhet të jemi të hapur dhe të sinqertë, në një moment ne do të bisedojmë me të dhe me menaxherin e tij, dhe së bashku do të marrim një vendim, por ende nuk mund të parashikoj se çfarë do të ndodhë. "Ndërkohë pak ditë më parë vetë Ribery shprehu dëshirën për të qëndruar tek Bavarezët, teksa në fund të këtj sezoni do të mësojmë vërtet të ardhmen e anësorit. /albeu.com/