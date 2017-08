Rummenigge: Me 222 milionë euro do bëja një stadium, na duhen regulla të reja

Shtuar më 10/08/2017, ora 13:28

Heinz Rummenigge ka folur për transferimin e Neymar JR tek PSG për vlerën e 222 milionë eurosve."Unë do të bëja një stadium tjetër si Allianz Arena, në vend që të blija një lojtar si Neymar , do të thosha se kjo është më e rëndësishme me koston e Neymarit, e cila mund të jetë edhe më e lartë se stadiumin. FIFA, UEFA dhe ECA duhet të ulen në një tryezë për ta diskutuar. Kjo është ajo që unë propozoj. Na duhet të gjejmë rregulla të reja për futbollin." përfundoi Presidenti i Bayernit të Munichut, përcjell Albeu.com.Gjërmani nuk është i lumtur nga kjo kosto transferimi pasi vetë merkatoja e Bayernit është e bazuar në blerje me 45 milion euro shifra rekord që është Martinez nga Atletiko Bilbao. /albeu.com/