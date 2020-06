Rummenigge me fjalë të mëdha për Lewandowskin: Është sulmuesi më i mirë në botë

Shtuar më 28/06/2020, ora 14:39

Karl Heinz Rummenigge ka thurur elozhe për Robert Lewandowskin Sulmuesi polak u shpall lojtari i vitit në Bundesliga, njëkohësisht edhe golashënuesi më i mirë i kampionatit. Pas fundit të sezonit, disa komente lidhur me “Yllin” e Bayern i ka dhënë edhe Rummenigge , i cili ka vlerësuar paraqitjet e tij me fanellën e bavarezëve."Të realizosh 34 gola në një sezon të Bundesligas, është një arritje e madhe", ka thënë Rummenigge "Vetëm ‘bomberi’, Gerd Muller, ka shënuar më shumë gola në një sezon. Dua ta uroj Lewandowskin për këtë arritje. Ai është qendërsulmuesi më i mirë në botë", ishin fjalët e Rummenigge Bayern Munich është shpallur kampioni Bundesligës në këtë edicion dhe sigurisht kontribut të madh ka dhënë edhe polaku me golat e tij.