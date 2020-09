Rummenigge paralajmëron: Gaboheni, nëse mendoni se jemi ngopur me trofe

Shtuar më 06/09/2020, ora 12:02

Kur kanë kaluar vetëm pak javë nga fitimi i Champions-it, drejtori ekzekutiv i Bayernit, Karl Hainz Rummenigge, është shprehur se në sezonin që vjen skuadra e tij do të provojë të fitojë sërish Champions-in. "Kemi qenë në finalen e Champions-it katër herë në dhjetë vitet e fundit, ndaj pothuajse të gjithë specialistët e futbollit dhe tifozët ishin të sigurt që këtë herë Bayerni do ta fitonte trofeun. Kjo sepse ishim skuadra më e mirë.Të gjithë na kanë vlerësuar në vitet e fundit për fizikun dhe mentalitetin fitues në futboll , por tani mendoj që shumë njerëz janë dashuruar edhe me mënyrën se si kemi luajtur futboll . Mund të them që loja jonë ka qenë gjithmonë e bukur, është pjesë e ADN-së sonë që të fitojmë dhe të respektohemi nga të gjithë", tha Karl, që më pas shton: "Ashtu si dhe në sezonin e shkuar, edhe në të riun kemi të njëjtat objektiva, nëse dikush mendon se jemi ngopur për trofe , gabohet. Djemtë janë të rinj dhe duan vetëm të shijojnë suksese. Nëse nuk ke këto ambicie, nuk e kuptoj pse luajnë ende futboll . Jemi përforcuar duke marrë një lojtar si Leroi Sane. Ai tregoi dhe në ndeshjen me kombëtaren se do të jetë një marsh më shumë për sulmin tonë. Por edhe skuadrat e tjera janë forcuar shumë dhe mund të them që do të jetë një kampionat i bukur si në Gjermani, edhe në Europë. Tani të gjithë na shohin si kampionë dhe motivimi ndaj nesh do të jetë 100%".Kujtojmë që Bayerni në sezonin që lamë pas fitoi gjithçka duke nisur nga kampionati, kupa e Gjermanisë dhe për të përfunduar me Championsin e luajtur në Lisbonë. Gjermanët mundën me rezultatin 1-0 kampionen e Francez, Parisin, me gol të Kingslei Koman. Por bavarezët do të luajnë në fund të muajit edhe me Sevijën për Superkupën e Europës dhe për Superkupën e Gjermanisë me rivalët e Borusias së Dortmundit. Të dy trofe që gjermanët duan t’i shtojnë në galerinë e tyre.