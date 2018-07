Rummennige: James Rodrigues nuk do të largohet nga Bayern Munich

Shtuar më 21/07/2018, ora 22:25

Menaxheri i përgjithshëm i Bayern Munichut, Karl Heinz Rummenigge deklaron se James Rodriguez nuk do të rikthehet në Real Madrid këtë verë pavarësisht raportimeve të mediave.Gazeta spanjolle "Marca" raportoi javën e kaluar se ylli kolumbian ishte i gatshëm të kthehej tek kampionët evropianë.Rikthimi i tij te Mbretërit do të vinte për shkak të largimit të Zinedine Zidane, me të cilin ai kishte një marrëdhënie të thyer.“Shumë thashetheme vijnë nga Spanja të cilat nuk janë të vërteta”, ka thënë fillimisht Rummenigge për ESPN.“Situata e kontratës së lojtarit është njohur mirë nga të gjithë”. James patjetër do të luajë me ne këtë sezon dhe unë pres që ai të luajë për Bayernin përtej kësaj”, përfundoi gjermani.27-vjeçari përfundoi një sezon të suksesshëm në Bavari, duke shënuar tetë herë në 40 paraqitje, duke përfshirë edhe një gol kundër Los Blancos në gjysmëfinale të Champions Leagues. /albeu.com/