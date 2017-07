Sadiku braktis Zurich, ja skuadra e re

Shtuar më 12/07/2017, ora 21:14

Sulmuesi i Kombëtares shqiptare, Armando Sadiku është larguar nga Zurich për të kaluar në Legia Varshava. Sadiku udhëtoi dje drejt Varshavës dhe sot në mëngjes kreu të gjitha vizitat në klinikën e klubit , duke i kaluar me sukses.Më pas, ai ishte në ambientet e klubit ku në praninë e drejtuesve nënshkroi kontratën 3-vjeçare.Nuk është bërë ende e ditur se cila është shifra që ka paguar Legia Varshavës për sulmuesin shqiptar, i cili ishte nën kontratë me Zyrihun.Te skuadra e re, Sadiku do të mbajë fanellën me numrin 99. /albeu.com/