Sadiku optimist: Jemi në garë me Islandën dhe Turqinë

Shtuar më 02/12/2018, ora 15:11

Shortin e elimintoreve të Euro 2020 në një lidhje telefonike për Supersport e komentoi edhe sulmuesi i kuqezinjëve që aktualisht është i dëmtuar Armando Sadiku.Si ju duket shorti?Sapo mbarova stërvitjen dhe e pashë shortin. Është një grup i fortë, do luhet midis Islandës dhe Turqisë, me këto dy ekipe do luajmë kualifikimin tonë. Megjithatë, e shoh si një grup të fortë. Të dyja janë të forta, si Islanda dhe Turqia. Për Francën, nuk po flas fare.Problemi më i madh që kemi, është që t’i kemi të gjithë lojtarët kur të kemi ndeshjet…E vërtetë, Bulku ka qenë afër ekipit çdo grumbullim dhe ai e di shumë mirë që kanë munguar shumë lojtarë. Në stërvitje janë dëmtuar disa lojtarë, dhe kur trajneri e ka menduar një formacion, dhe më pas është dëmtuar dikush dhe e ka zëvendësuar. Nuk e ka pasur kurrë 11-shen që ka dëshiruar. Shpresoj që unë të kthehem, Roshi, Abrashi, Kukeli të kthehen, të jemi në formë. Dhe të nisim eliminatoret në mënyrën më të mirë. /albeu.com/