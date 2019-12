Sadiku realizon dopietë dhe i dhuron fitoren Malagas (VIDEO)

Shtuar më 06/12/2019, ora 22:44

Armando Sadiku vazhdon të shënojë me fanellën e Malagas Pas golit të parë në minutën e 27 sulmuesi i kombëtares shqiptare ka shënuar sërish këtë radhe me 11-metërsh në ndeshjen ndaj Tenerifes duke fiksuar rezultatin 2-0 për Malagan.Tashmë Sadiku arrin në kuotën e 6 golave në 14 ndeshje si titullar.Ndërkohë Malaga me këtë fitore del nga zona e rrezikut teksa mban vendin 17 me 20 pikë 2 pikë larg rënjes nga kategoria. /albeu.com/