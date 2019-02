Saint-Maximin nuk grumbullohet nga Nicë, Milani e pret

Saint-Maximin ka humbur sfidën me Angers , teksa klubi i Nicës duket sikur e ka përjashtuar lojtarin nga skuadra. Vetëm disa ditë më parë sulmuesi francez i kishte thënë ekipit se ai nuk do të qëndrojë më, dhe në ndeshjen kundër Angers nuk luajti, dhe tashmë lamtumira duket e pashmangshme.Milani synon ta afrojë anësorin në fund të sezonit për shifrën e 20 milion eurove.Largimi nga Nicë është fare pranë, këtë e konfrimon vetë lojtari edhe me deklaratën e ashpër përmes profilit të tij në Twitter."Unë nuk jam trajnuar për tërë javën për shkak të një problemi fizik, kam marrë pjesë vetëm në seancën e së premtes". Pas kësaj deklarate Milan shpreson të marrë një çmim më të ulët në fund të sezonit