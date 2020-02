Salah do të luaj në Lojërat Olim[ike, "trembet" Klopp

Shtuar më 15/02/2020, ora 09:58

Sulmuesi i Liverpool Mohammed Salah është futbollisti kryesor i kombëtares së Egjiptit, por jo të gjithë janë të lumtur me prezencën e "faraonit" në kombëtare. Klopp ka treguar që po frikësohet që Salah mund të lëndohet në këto gara dhe kjo do të ishte një humbje e madhe për Liverpoolin.Po ashtu Klopp tha "Ne na është dashur të luajmë tashmë pa Mo por jo shumë shpesh, faleminderit Zotit, por herë pas here duhet".Mirëpo trajneri i Liverpoolit tregoi se do të bisedojë me Salah në lidhje me këtë qështje duke thënë “A dua të humbas një lojtar para-sezonin? Jo sigurisht qe jo. Por duhet të kemi parasysh gjëra të ndryshme. Do të flas me Mo për të gjitha ato gjëra ” u deklarua Klopp