Salah feston si Ramos, shfrytëzon rastin pas akuzave të fundit ndaj mbrojtësit

Shtuar më 25/11/2018, ora 11:57

Është një rivalitet që me sa duket nuk do të përfundojë kurrë ai mes yllit egjiptian të Liverpoolit dhe Sergio Ramos nuk do të përfundojë asnjëherë pas atij dëmtimi në shpatull që i shkaktoi kapiteni i Los Blancos ish lojtarit të Romës në finalen e Championsit të edicionit të kaluar.Menjëherë pas golit që realizoi të shtunën ndaj Ëatford duke zhbllokuar shifrat në fitoren 0-3 të Liverpoolit Salah ka festuar me duart e kryqëzuara, një mënyrë e ngjashme me atë sesi Sergio Ramos feston golat e tij.Provokim apo jo ndaj spanjollit kjo mbetet për t’u parë por pas lajmeve tronditëse që Der Spiegel ka publikuar në lidhje me kapitenin e Realit, festa e Salah merr më shumë kuptim. /albeu.com/