Salah "heq dorë" nga futbolli për një sport tjetër (FOTO LAJM)

Shtuar më 21/07/2018, ora 12:06

Mohamed Salah ëshë kthyer në një nga futbollistët më të pëlqyer në Europë.Së fundmi Salah duket se është i dashuruar me sportin dhe jo vetëm me futbollin raporton albeu.Ai ende është me pushime dhe për disa ditë ka vendosur te heq dorë nga futbolli por jo nga sporti.Ka qenë vetë ylli i Liverpool që ka shpërndarë disa foto në instagram duke luajtur basketboll. /albeu.com/