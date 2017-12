Salah tregon se kush ka qenë personi që e ka ndhmuar shumë në Romë

Shtuar më 19/12/2017, ora 19:40

Ylli i Liverpool Mohamed Salah falënderoi Luciano Spalletti për "shumë ndihmën time" në Romë, por "ju mendoni se është ndryshe nga çdo klub tjetër".Egjiptiani lulëzoi me të vërtetë në Serie A, së pari në një huazim në Fiorentina nga Chelsea në vitin 2015, pastaj në Romë deri në transferimin e merkatos së verës në "Anfield Road"."Kam pasur katër muaj të mirë në Fiorentinë dhe ishte një kohë e mirë për mua dhe për ne si një ekip", tha Salah për LiverpoolFC.com."Para se të shkoja atje, ishte shumë e qartë në mendjen time: meritoj të luaj. Unë kisha besim në aftësitë e mia dhe unë isha duke shkuar në Fiorentina për të treguar të gjithëve futbollin tim dhe çfarë mund të bëja."Më pas kisha dy vite të mrekullueshme në Romë dhe isha shumë, shumë e lumtur atje. Roma nuk është një vend i lehtë për të luajtur, nuk është e lehtë në shtëpi - ka shumë presion atje dhe është ndryshe. Nuk mund ta shpjegoj, por brenda ju mendoni se është ndryshe nga çdo klub tjetër." shtoi ai."Gjithçka është e mahnitshme, megjithatë - klubi është i mirë, tifozët janë të pabesueshëm dhe kam pasur një marrëdhënie të shkëlqyeshme me ta, sepse gjithnjë më treguan dashuri dhe respekt."Luciano Spalletti më ndihmoi shumë. Shumë. Ai është shumë, shumë i zgjuar. Gjithmonë pas trajnimit, unë do t'i flisja atij, 'Bosi, unë dua ta përmirësoj atë' ose, 'Dua ta bëj këtë' dhe ai kurrë nuk do të thoshte jo, kurrë. Ai gjithmonë do të thoshte: 'OK' dhe madje edhe nëse ai mund të shihte se ishe i lodhur, ai gjithmonë do të të tregonte se çfarë dëshiron që ti të bësh, çfarë dëshiron që të përmirësosh, 'bëj këtë ose bëj këtë, është më mirë'."Ai më ndihmoi edhe si një person në përmirësimin e karakterit tim. Në mbrojtje ai më ndihmoi gjithashtu, 100 për qind. Ai më tregoi rrugën për të mbrojtur me ekipin dhe unë pashë veten duke u përmirësuar në këtë aspekt shumë."Unë mendoj se ndryshova perceptimin tim gjatë kohës sime tek Fiorentina dhe pastaj me Romë n". përfundoi sulmuesi egjiptian /albeu.com/