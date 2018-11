Salvini: Gattusoo mbetet i madh

Shtuar më 26/11/2018, ora 17:15

Pas ndeshjes së Milanit me Lacion pati një reagim nga Ministri i Brendshëm i Italisë, Mateo Salvini i cili nuk nguroi që të kritikonte trajnerin Milanit , Gennaro Gattuso.Ndërsa ky i fundit i njohur për temperamentin e tij, e thumboi politikanin duke i thënë: “ Salvini mendon se duhet të kisha bërë zëvendësime? Më dëgjoni, unë nuk fals për politikë sepse nuk e kuptoj atë. Çfarë kam për të thënë është që Salvini duhet të fokusohet te politika, përderisa ajo është puna që ajo bën. Shteti ynë është një rrëmujë edhe ne kemi shumë probleme, ai duhet të fokusohet atje”.Ndërsa sot Slavini ak vendosur që t’i japë fund replikave me trajnerin Milanit duke thënë: “Do ta marr në telefon pas gjysmë ore. Mes milanistëve merremi vesh menjëherë. Ai bën trajnerin dhe unë Ministrin e Brendshëm, por si një milanist, dy ndërrime do t’i kisha bërë… megjithatë, Gattusoo mbetet i madh”, ka thënë Salvini