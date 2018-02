Sammer i bie pishmanit: Largimi i Kroosit ishte gabim i madh

Shtuar më 21/02/2018, ora 14:11

Largim i Toni Kroos ishte gabim . Kështu është shprehur Matthias Sammer , i cili ka mbajtur postin e Drejtorit Sportiv te Bayernit të Mynihut, gjatë kohës kur mesfushori u transferua te Reali i Madridit. Sammer e pranoi publikisht se largimi i Kross drejt madrilenëve ishte një lëvizje jo e mirë menduar nga ana klubit gjerman.“Ka momente kur njeriu duhet të kthejë kokën prapa dhe të reflektojë për të parë se ku ka gabuar. Largimi i Toni Kroos ishte një gabim i madh. Në lidhje me këtë pjesë ne mund të kishim bërë diçka ndryshe, por nuk e bëmë. Sidoqoftë nuk ishte vetëm faji jonë, sepse edhe vetë Kroos dëshironte të largohej. Këtë pjesë e kisha kuptuar me kohë, sepse e njoh prej kohësh atë, që kur ishte 16-vjeç." Sammer , i cili momentalisht është pjesë e Federatës Gjermane të Futbollit, falëndori Bayernin e Mynihut për bashkëpunimin që kanë pasur gjatë kohës kur ai ishte pjesë e skuadrës. Teksa shtoi se të punojë me njerëz si Uli Hones apo dhe Rummenige ishte një sfidë e madhe për të, por njëkohësisht edhe kënaqësi./albeu.com/