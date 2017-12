Sanchez refuzon milionat e kinezëve, kërkon transferimin tek City

Shtuar më 19/12/2017, ora 22:35

Alexsi Sanchez ka refuzuar një ofertë prej 500 mijë eurosh në javë nga patrioti i tij Manuel Pelegrini, i cili aktualisht është në drejtimin e skuadrës së Hebei Fortjun në kampionatin kinez.Oferta aziatike ishte një test që tregoi se vullneti i sulmuesit të Arsenalit është të qëndrojë në Angli, kur pritet të bëhet pjesë e Manchester Cityt kur në fund të sezonit aktual t’i skadojë kontrata me “topçinjtë”. Kiliani është një nga dilemat e Wengerit, i cili, në merkaton e janarit, mund të shesë edhe Ozilin, mesfushori që gjithashtu ka një kontratë në skadencë.Duke parë mungesën e firmave në rinovime, dyshja mund të largohet pas pak ditësh, për të mos i humbur me parametra zero në fund të sezonit