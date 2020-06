Sancho drejt Premier League, përshëndetet me shokët e skuadrës

Shtuar më 29/06/2020, ora 13:51

Jadon Sancho është përshëndetur me shokët e tij të skuadrës dhe me shumë gjasë nuk do të jetë më pjesë e Borusia Dortmundit.Sipas mediave britanike lojtari u ka dërguar mesazhe lamtumirën dy shokëve të skuadrës , Achraf Hakimi dhe Mario Gotze.20 vjeçari pritet të rikthehet në Premierligë pasi Manchester United është interesuar për të nënshkruar me talentin e verdhezinjve.Përveç tij, gjermanët do të humbin Hakimin që pritet të bashkohet me Interin dhe Gotzen që i përfundon kontrata.