Sarri i përgjigjet kritikave të De Laurentesiit

Shtuar më 23/07/2018, ora 21:00

Trajneri i Chelseat, Maurizio Sarri , ka thënë se nuk do t’i përgjigjet më presidentit të Napolit , Aurelio De Laurentiis , pasi ishte akuzuar nga ai se kishte tentuar ta zhbënte skuadrën e Napolit “Mendoj se Chelsea ka lojtarë shumë të mirë dhe më duhet t’i falënderojë ata që luajnë për Napolin , sepse sikur mos të ishin ata unë nuk do të isha këtu sot”, tha Sarri “De Laurentiis tha se tentova ta zhbëja Napolin ? Jam i lumtur me lojtarët që kam këtu . Nuk dua t’i përgjigjem më De Laurentiisit”, u shpreh ai. /albeu.com/