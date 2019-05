Sarri ia bën të artë Chelsit: Nesë e ardhmja ime varet nga finalja, iki që tani

Shtuar më 22/05/2019, ora 18:47

Maurizio Sarri ka thënë se më parë do ta pranonte shkarkimin e menjëhershëm sesa e ardhmja e tij të varej nga rezultati i finales së Ligës së Evropës të mërkurën e ardhshme.Trajneri italian ka krijuar përshtypjen se do të mbajë bisedime me hierarkinë e klubit për të ardhmen e tij, pas takimit me Arsenalin në finalen e garës dytësore evropiane. Sarri i ka mbushur vetëm 10 muaj punë në kontratën e tij dyvjeçare me të kaltrit, e cila përfshinë mundësinë për ta zgjatur atë edhe për një vit tjetër më pagë vjetore 5 milionë funte.Por ai është nën presion dhe kritika të vazhdueshme edhe pse e udhëhoqi Chelsean drejt vendit të tretë në Premierligë, drejt finales në Carabao Cup dhe drejt një vendi në Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm.Ai është kritikuar nga një pjesë e tifozëve për stilin e lojës së tij dhe e ka pranuar se marrëdhëniet e tij me pronarin e klubit, Roman Abramovich, nuk janë edhe aq të mira."Nëse situata është e tillë, dua të shkoj menjëherë", tha Sarri , për të cilin është folur se mund të kalojë te Juventusi apo Roma."E ardhmja ime (vendoset) të mërkurën , mendoj unë. Në këto momente më duhet të mendoj vetëm për finalen. I kam dy vjet kontratë këtu, prandaj nuk kam kontakte me klubet e tjera për momentin. Duhet të flas me klubin pas finales , dua ta di nëse ata janë të lumtur me mua apo jo. Kjo është e gjitha", theksoi ai. /albeu.com/