Sarri kërcënon Chelsea-n: Nuk mund të gjykohem nga një ndeshje

Shtuar më 23/05/2019, ora 10:39

"Nëse më gjykojnë vetëm për një ndeshje (finalen e Europa League ), jam gati të largohem që tani".E ardhmja e Maurizio Sarrit ka "pushtuar" faqet e para të tabloidëve britanik. Disa e konsiderojnë ultimatum, por ajo që dihet me siguri është se bëhet fjalë për një mesazh të trajnerit të Chelseat për drejtuesit e "bluve" të Londrës."Mos gjykoni punën time vetëm nga rezultati i finales së Europa League , në program për të mërkurën e 29 majit në Baku të Azerbajxhanit kundër Arsenalit, përndryshe më shkarkoni që tani”, është shprehur Sarri "Më mbështesni, ose më shkarkoni", është citati i publikuar nga "The Mirror". Sarri sigurisht që kërkon të mbrojë punën e tij në këto 10 muaj, ndërkohë që nga situata kërkon të përfitojë Juventusi, që e sheh atë si alternativën kryesore të Allegrit të shkarkuar.Sipas tij, nuk duhet të jetë finalja e Europa League ajo që do të gjykojë punën e tij në vitin e parë në krye të Chelseat, që e ka mbyllur Premier League në vendin e tretë që e rikthen në Champions vitin e ardhshëm, ndërkohë që u eliminua në finalen e Kupës së Ligës nga “marsianët” e Manchester Cityt me penallti.Ish-trajneri i Napolit ka një kontratë deri në vitin 2021 me "blutë”, e megjithatë të ardhmen e ka më të paqartë se kurrë. /albeu.com/