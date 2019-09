Sarri: Nuk jemi gati të luajmë me treshen Ronaldo-Huguain-Dybala

Shtuar më 30/09/2019, ora 17:58

Maurizio Sarrit i pëlqen ideja që një ditë të luajë me treshen sulmuese , Ronaldo-Dybala-Higuain.Në konferencën për shtyp para ndeshjes me Bajer Leverkusen, tekniku i Juventusit, thotë se për momentin nuk është gati për një treshe të tillë sulmuese , pasi kjo sipas tij, do të ndikonte në ekuilibrin e ekipit."Është diçka interesante të luajmë me Cristiano, Dybala e Higuain nga fillimi, por për momentin nuk jemi ende gati. Mendoj se ky ndryshim taktik do të ishte i mirë por do të kërkojë kohë", u shpreh Sarri Juve do të zhvillojë ndeshjen e parë në Champions League në shtëpi të martën në orën 21:00.