Sassuolo-Juventus, Dybala e nis nga stoli

Shtuar më 10/02/2019, ora 17:38

Pas barazimit drmatik me Parmën juventusi do kërkojë fitoren ndaj Sassuolos.Nga minuta e parë luan Federico Bernardeschi , ndërsa Dybala pas tensionit me Allegrin, ka pëfunduar në stol, megjithatë për argjetinasin mund të ketë disa minuta në varësi si do shkojë ndeshja.Formacionet Zyrtare:Sassuolo: Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Bourabia, Sensi, Locatelli; Berardi Juventus: Szczesny; De Sciglio, Caceres, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi , Mandzukic, Cristiano Ronaldo.