Savic, lojtari i fundit që përfundon në radarët e Realit

Shtuar më 24/02/2018, ora 12:37

Real Madrid kërkon përforcime në Serinë A. “Los Blancos” kanë dërguar emisarë në Itali për të vëzhguar dy nga lojtarët më interesantë, Federico Chiesën e Fiorentinës dhe Milinkovic Savic të Lazios.Për këto dy talente janë në garë edhe Napoli, Interi e Juventusi por tashmë duhet të llogarisin edhe konkurencën me Real Madrid. Për kartonin e Chiesës, Fiorentina kërkon minimalisht 40 milionë euro ndërsa për Savic është më e vështirë të negociohet me Lotiton pasi sipas këtij të fundit në verë janë refuzuar 70 mln euro për fantazistin serb.Reali është i vendosur për të rinovuar ekipin në merkaton e verës për të mos përfunduar në një revolucion të vërtëtë dhe Savic sigurisht që do të ishte një nënshkrim i sigurt, por asgjë nuk është e lehtë pasi ofertat për të janë të shumta. /albeu.com/