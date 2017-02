Serbi Mihajlovic sfidon Ajetin: Më trego Inatin! Ja si ia kthen shqiptari (VIDEO)

Shtuar më 04/02/2017, ora 16:56

Arlind Ajeti do të ketë mundësinë të luajë nesër në Serinë A me fanellën e Torinos ndaj Empolit. Lajmin e ka dhënë në konferencë për shtyp trajneri Sinisa Mihajlovic, i cili kërkoi që lojtari të shfrytëzonte këtë rast që të tregonte vlerat e tij dhe se dëshironte të luante rregullisht.“Është përmirësuar shumë që kur ka ardhur këtu. Padyshim që ka karakteristika më ndryshe nga të gjithë mbrojtësit që kemi, pasi është një mbulues i pastër në një për një. Në mbulim individual është mes mbrojtësve më të mirë që kemi. Duhet të përmirësohet në administrimin e topit. Tani ai duhet të tregojë të gjithë inatin që ka se ka qëndruar kaq gjatë jashtë dhe të më tregojë se sa vlen.Është penalizuar nga dëmtimet e shumta por siç ndodh gjithmonë në një kampionat, mbërrin momenti për të gjithë. Nesër me shumë mundësi do të jetë shansi e tij. Nëse do të paraqitet mirë do të vazhdojë të luajë. Por kjo varet nga ai”, deklaroi Mihajloviç.Në konferencën për shtyp ishte edhe mbrojtësi shqiptar, i cili e pranoi se nuk e kishte parashikuar se do të qëndronte kaq gjatë larg fushës kur firmosi me Torinon, raporton Panorama Sport.“Deri tani nuk kam luajtur shumë. E di që duhet të vazhdoj të stërvitem për të gjetur hapësira. Nuk e di pse nuk kam luajtur që në fillim, unë jam munduar që të bëj gjithmonë atë që më thoshte trajneri dhe në fund është ai që vendos dhe unë duhet të pranoj vendimet e tij. Do të mundohem që të bëj edhe më shumë.E pranoj që kur erdha këtu prisja që të luaja më shumë, por të gjithë lojtarët duan të luajnë më shumë. Fatkeqësisht u dëmtova në grumbullim dhe është e vështirë të kthehesh nga një dëmtim i tillë. Tani po stërvitem me ritëm të plotë dhe të shohim se çfarë do të ndodhë”, tha mbrojtësi shqiptar.