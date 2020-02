Setien - Messit: Duhet të aktrosh pak që të fitosh penallti

Shtuar më 10/02/2020, ora 10:08

Quque Setien u shpreh mjaft i kënaqur që arriti të sigurojë tre pikë në një ndeshje shumë të vështirë për katalanasit;"Qasja e guximshme e Betis na e ka komplikuar punën me topin, megjithatë kemi qenë shumë të angazhuar në pjesën e parë. Nuk kemi qenë të qetë në asnjë moment. Kemi lojtarë me shumë aftësi dhe cilësi. Pas pushimit, e kemi zotëruar lojën më qartë. Fituam tri pikë të çmuara, por ka qenë shumë e vështirë. Sonte nuk u dekurajuam kurrë, as kur Betis ishte në avantazh.Pra, vlerësoj lojën dhe fitoren. Ne vinim nga një goditje në Bilbao, ku ishim shumë mirë dhe merituam fitoren, por u eliminuam. Barça e ka merituar sonte fitoren. Ne, sigurisht, mund t’i bëjmë gjërat më mirë, por jam shumë i lumtur me sjelljen e skuadrës, e përmbysi disavantazhin dy herë. Një penallti për Leo Messi? Nuk e pashë qartë, sepse isha shumë larg. Sidoqoftë, është ajo që tha Leo; ju duhet të aktroni pak në hedhje, në mënyrë që gjyqtarët të tregojnë penallti ”.Në fund, ai foli për kthimin e tij në “Benito Villamarín”: “Unë u largova disa muaj më parë që këtu dhe uroj që Betis të bëjë më të mirën. Ka qenë një kthim shumë emocional. Unë jam shumë mirënjohës për këtë klub, për mundësinë që më dha. Ishin dy vite të mrekullueshme. Fundi ishte pak i ashpër, por jam i kënaqur që jam këtu".