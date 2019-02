Sevilla mposht Lazion e Strakoshës në "Olimpico" (VIDEO)

Shtuar më 14/02/2019, ora 21:25

Sevila ka mposhtur Lazion me rezultatin minimla 0-1 në "Stadio Olimpico ", ndeshje e vlefshme për Europa League.Golin e fitores për andaluzianët e shënoi sulmuesi Ben Yedder në minutën e 22'. Kështu Strakosha me shokë humbasin ndeshjen e parë.Ndeshja e kthimit do të zhvillohet javën e ardhshme. /albeu.com/