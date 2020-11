Shameti: Nuk e mbaj mend ndonjëherë Kukësin të fundit, pritet kur formatohesh çdo vit

Shtuar më 08/11/2020, ora 23:52

Ish-kapiteni i Kukësit , Ylli Shameti , insiston se është e pazakontë situata e Kukësit , që ka cilësi por ka mbyllur me 0 pikë dy ndeshjet e para në kampionat. Në “Sport News Plus”, ai tregoi se kjo është normale kur ndërron ekipin çdo verë.“Kukësi, në 4 vite që ka në Superiore, nuk e kam parë ndonjëherë në vend të fundit, me 0 pikë. Është për të ardhur keq. Padiskutim , mund ta pritësh që duke u formatuar çdo vit, mund të lëshosh, ka rënë në këto dy ndeshje. Shpresoj që me atë kontingjent që ka, të ngrihet shpejt. Por nëse ke pretendime nuk duhet të humbasësh me rivalët direktë, këto 6 pikë do i bëjnë pak keq në rrugën drejt titullit më vonëKjo pauzë i ka bërë keq skuadrave. Lëvizjet e shumta i bëjnë keq skuadrave, boshti duhet mbajtur edhe vitin tjetër, padiskutim kur je kampion. Nga java e 5-6 e mbrapa do të lidhen më shumë ekipet, do të jetë një objektiv tjetër sa i përket kampionatit”, tha Shameti