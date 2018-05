Shansi i madh, portieri shqiptar provohet te Milani

Shtuar më 04/05/2018, ora 22:19

Talenti shqiptar Marko Molla është në provë me grupmoshat e Milanit 16-vjeçari i cili është pjesë e Pratos, filloi dje provën në Milan Lad, dhe do të qëndrojë 4 ditë.Përveç provave të para me Interin, Empolin dhe Atalantën tani është radha e Milanit për të testuar portierin e ri.Shqiptari u pëlqye nga drejtuesit e Interit dhe të Atalantës, por Molla vendosi të kryente dhe një provë te kuqezinjtë, më pas të vendoste.Në rast se e kalon provën Molla do të angazhohet me ekipin e të rinjve. Molla ka marrë pjesë disa herë në grumbullimet testuese të Kombëtareve të moshave, ndërsa pritet të jetë titullar i padiskutuar me skuadrën e Mustedanagiç në eliminatoret që U17 do të zhvillojnë në fund të vitit.