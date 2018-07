Shaqiri: Dua të fitoj tituj me Liverpoolin

Shtuar më 13/07/2018, ora 22:35

“Dua të fitojë tituj me këtë skuadër”, këto ishin fjalët e para të Xherdan Shaqirit pasi që është zyrtarizuar si lojtar më i ri i Liverpoolit. Shaqiri ka treguar në intervistën e tij të parë arsyet pse ju bashkua Liverpoolit, tri vite pasi që ai kishte refuzuar që të shkonte në "Anfield Road".“Jam shumë i lumtur që jam këtu . Ky është një klub i madh me një histori të madh, më lojtarë të mëdhenj dhe një trajner fantastik. Kështu që jam shumë i kënaqur dhe i lumtur që jam këtu ”, ka thënë ai për ueb-faqen zyrtare të klubit.“Si lojtar ju dëshironi të jeni në skenën e madhe të futbollit. Para disa viteve dëshiroja të vija por nuk ndodhi. Jam shumë i lumtur që me në fund jam këtu . Dëshirojë që ta tregojë vetveten, dua të jap më të mirën dhe dua të fitojë tituj . Për këtë jam këtu ”, përfundoi Shaqiri . /albeu.com/