Shaqiri "kërcënon" Manchester Cityn: Ne do të jemi aty deri në fund

Shtuar më 26/11/2018, ora 09:06

Ylli i Liverpool , Xherdan Shaqiri , po bën një paraqitje të shkëlqyer tek skuadra e tij.Edhe pse nuk është aktivizuar gjithmonë si tituallar, Shaqiri ka ditur si të nxjërr në pahë talentin e tij.Së funmdi ai ka lëshuar edhe një paralajmërim për rivalët e Liverpool Manchester Cityn e Guardiolës, duke thënë se do të luftojnë deri në fund për titullin.“Ne do të jemi aty deri në fund”.“Nuk do ta shikojmë Man City, ne duhet ta shohim vetveten dhe të provojmë që të dhurojmë paraqitje të mira në fushë dhe të fitojmë ndeshje. Kjo është më e rëndësishmja”, ka thënë Shaqiri “Secila ndeshje ka historinë e vet dhe neve na duhet të shikojmë ndeshje pas ndeshje dhe jo të shohim se ku do të qëndrojmë në fund të sezonit. Kur fiton ndeshjet kështu, ne do të luftojmë deri në fund për shumëçka, prandaj mendoj se neve veç na duhet të vazhdojmë të punojmë shumë dhe të fitojmë ndeshje”. Shaqiri më pas ka folur edhe për veten dhe ndjenjën pas transferimit këtë verë në Anfiled.“Ndjehem mirë, jam i gatshëm dhe kjo është me rëndësi për mua. Mund ta shihni edhe në fushë, po përshtatem mirë me ekipin. E patë besoj edhe kundër Watford. Në pjesën e parë provova që t’i bëjë disa pasime të mira. Po ndjehem mirë, ishte me rëndësi që të fitonim dhe ishte një fitore e mire”. Liverpool është skuadër e pamposhtur edicion e tanishëm sikurse lideri Manchester City./albeu.com/