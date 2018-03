Shaqiri: Ky është sezoni më i mirë në karrierën time

Shtuar më 01/03/2018, ora 23:50

Xherdan Shaqiri është duke kaluar nëpër një formë të mrekullueshme në Premier League me skuadrën e Stoke City.Mesfushori nga Kosova ka shkëlqyer duke shënuar shtatë gola dhe duke dhuruar gjashtë asistime këtë edicion në Premier League me Stoke City.Për të është edicioni më i mirë në karrierën e tij si futbollist profesionist.“Personalisht ky ka qenë sezoni më i mirë në karrierën time dhe jam i kënaqur me paraqitjet këtë edicion ”, ka deklaruar Shaqiri “Nuk jam i kënaqur me pozitën aktuale të skuadrës këtë edicion , gjithsesi do të mundohemi të përmirësohemi”.“Në angli ju duhet kohë dhe tani unë e kam arritur atë që doja”.“Është kampionat ndryshe nga Italia dhe Gjermania. Ky është viti im i tretë dhe jam i lumtur”, ka përfunduar Shaqiri Shaqiri ka kontratë me Stoke Cityn deri në qershor të vitit 2020. /albeu.com/