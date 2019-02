Shehi: Jam i zhgënjyer me skuadrën

Shtuar më 17/02/2019, ora 19:50

Erges Shehi është shprehur i pakënaqur për këtë humbje kundër Flamurtarit me rezultatin 2-0.• Sa i zhgënjyer je për rezultatin?"Të vjen keq, të humbësh këtë ndeshje. Na vunë në vështirës 30 minutat e para, më pas loja ka qenë e balancuar. Marrim gol nga trajektore shumë e gjatë. Nuk e kuptoj te goli i shënuar, pse Oto Xhon e preku topin. Car të bëj të kryqëzoj Oto Xhonin? Është kollaj t’i vesh një kryq të madh si Xhonit edhe golit të pësuar, po s’kemi c bëjmë. Nuk di çfarë emër ti vej. Është kollaj ti kryqëzosh. Goli i pësuar ishte komplet i evitueshëm. S’kemi c’të bëjmë. I pranon futbolli këto, ndeshja mbaroi.• Zëvendësimet në pjesën e dytë dhe pakujdesia te goli i pësuar…"Ndërrimet i bërë sepse nuk po funksiononim nga një krah. Mendova të fus 2 forca të reja. Në minutat e fundit ndërruam modul. Ishin ndërrime që i mendova dhe besoj që na shkoi mirë. Për golin dua të them që ishte një moskoordinim i Dajsinanit me Kabën. Mund ta kishim evituar. Më vjen keq, shpëtuam 30 minutat e parë dhe morëm një gol që nuk di çfarë të them. Pas goli reaguam, kishim raste.• A po peshon përgjigja pezull e KAS-it te gjendja psikologjike e skuadrës?"Më vjen shumë keq që i humbim kështu ndeshje. Nuk mendoj se KAS-i mund të ndikojë te rasti i Oto Xhon. Është 20-vjeç dhe nuk ka lidhje me KAS-in. Nuk duhet të tregohet egoist. Kaluam periudha të vështira, po rrahim veten. Nuk besoj se ndikon KAS-i te performance e lojtarëve. Kushtet janë shumë të mirë. Çfarë do lloj përgjigje të vijë nga KAS-i nuk ndikon, ata e kanë karrierën e gjatë, duhet të jenë altruist.• Çfarë ka ndodhur me Radasin?"Kemi shumë vështirësi dhe duhet të improvizojnë. Sot vendosa Ditën në qendër të mbrojtjes. Jemi të kushtëzuar edhe në ndërrime . I bëjmë për shkak të të huajve. Nuk bëjmë dot ndërrime kok për kokë. Vendosa unë që Radas të qëndronte në stol. Jam i kënaqur me Pëllumbin dhe Kabën. Radas është krahu im i djathtë. Nuk ka asgjë, ndeshjen tjetër mund ta fillojë nga fillimi, na kushtëzon shumë numri i të huajve", deklaroi Shehi. /albeu.com/