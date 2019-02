Shehi: Nuk ka më të paprekshem në ekip

Shtuar më 20/02/2019, ora 16:46

Pas humbjes në Vlorë përballë Flamur tarit, në kampin e Skënderbeut nuk është duke kaluar frymë e mirë. Në ekip mungon vijimësia. Pavarësisht se lojërat në ndeshjet e fundit deri diku kanë qenë të mira, mungesa e rezultateve ka bërë që fryma në skuadër të mos jetë ajo e duhura.Një gjë të tillë e ka vënë re mjaft mirë trajneri Orges Shehi, i cili ka dashur të shkundë ekipin nga disa pasiguri që janë krijuar, si pasojë e mungesës së rezultateve dhe t’u japë lojtarëve mesazhin e qartë se tani e tutje nuk ka më neglizhime në lidhje me rezultatet jo pozitive.Në një analizë të zhvilluar para seancës stërvitore, e cila zgjati më shumë se 20 minuta, trajneri bardhekuq ka dhënë të qartë mesazhin se nuk do të tolerojë më hapa falsë dhe për më tepër lojtarë që nuk preken nga rezultatet jo të mira të grupit. Mesazhi i qartë i Shehit është se kjo skuadër nuk ka më të paprekshëm dhe gjithkush që nuk impenjohet aq sa duhet në të mirë n e ekipit do t’i tregohet stoli. /albeu.com/