Shikoni gjendjen e lojtarëve të Boca Juniors (VIDEO)

Shtuar më 24/11/2018, ora 22:25

Ndeshja e kthimit finale mes River Plate dhe Boca Juniors në Copa Libertadores është shtyrë dy herë deri më tani shkaku i skenave të kaosit dhe dhunës nga tifozët Autobusi i ekipit vizitor u sulmua nga tifozët Plate dhe u la në gjendje tmerri, pothuajse i shkatërruar.Fatkeqësisht, dhuna e tifozëve vendas nuk ndaloi me kaq, pasi ata i sulmuan me gaz lotsjellës lojtarët e Bocas, duke i bërë ata të kërkojnë ndihmë edhe në spital. Boca nuk dëshiron të luajë, por Federata e Futbollit e Amerikës Jugore e ka kërcënuar se do të diskualifikohet nëse nuk del në fushë.Ndeshja u shty fillimisht për një orë, pra për orën 22:00 sipas kohës sonë lokale, por ende nuk ka nisur.