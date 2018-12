Shikoni kur zhvillohet përballja e shumëpritur mes Wilder dhe Furyt

Shtuar më 01/12/2018, ora 20:55

Deontay Wilder dhe Tyso Fury pritet të zhvillojnë një nga përballjet më të mëdha në vitet e fundit në kuadër të peshave të rënda në boks. Wilder synon të mbrojë titullin e WBC kundër britanikut Fury , ndërsa fituesi me shumë gjasa do të përballet në prill të vitit 2019 kundër kampionit të padiskutueshëm, Anthony Joshua. Wilder : 40 fitore , 39 me nokaut , asnjë humbje Fury : 27 fitore , 19 me nokaut , asnjë humbjeNormalisht interesimi për këtë përballje është shumë i madh edhe në vendin tonë, përkundër se orari i meçit është paksa i papërshtatshëm.Më poshtë keni detajet e këtij meçi:Në arenën Staples Center, Los Angeles, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.Data? E diel, 2 dhjetor 2018 (Me kohën tonë)Koha kur fillon?Si gjithmonë, ndeshja kryesore zhvillohet e fundit dhe fillimi i tij varet paksa edhe nga mënyra se si përfundojnë përballjet tjera paraprake.Por, me kohën tonë meçi Wilder Fury pritet të fillojë në orën 05:00 të mëngjesit të së dielës.