Shikoni sa kushton një biletë për ndeshjen mes River Plate dhe Boca Juniors

Shtuar më 03/12/2018, ora 14:30

Çmenduria që e ka përcjellë lajmin se finalja Copa Libertadores do të zhvillohet në Spanjë, në stadiumin e Real Madridit, Santiago Bernabeu , tanimë ka arritur në Gadishullin Iberik, dhe raportohet se një biletë për këtë ndeshje shitet deri në 3.160 euro.Ndeshja kthyese e finales së Copa Libertadores, mes Boca Juniors dhe River Plate , pritej të zhvillohej të shtunën në orën 21:00. Megjithatë, ajo u shty për të dielën në po të njëjtën orë, për shkak të incidenteve që u shkaktuan nga tifozët e River Ndeshja nuk u zhvillua as të dielën , pasi që lojtarët e Bocas nuk ishin ende një gjendje mjaftueshëm të mirë shëndetësore për ta zhvilluar atë. Tani është vendosur që kjo ndeshje të zhvillohet të dielën , më 9 dhjetor, në Santiago Bernabeu Biletat për ndeshjen e shumëpritur janë shitur brenda pak orësh. Madje, aq shumë tifozë kishin kërkuar bileta saqë faqja ku po shiteshin ato kishte rënë nga sistemi. Biletat u shitën nga 80 deri në 220 euro brenda dy orëve.Tani, këto bileta kanë filluar të shiten në tregun e zi. Tifozët nga Argjentina të cilët do të udhëtojnë për ta shikuar këtë ndeshje do të mund t’i blejnë biletat me çmime shumë më të larta.