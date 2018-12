Shikoni sa para do të fitojë Real Madridi për finalen River-Boca

Shtuar më 04/12/2018, ora 20:30

Jo gjithçka që shkëlqen është ari thoshte dikur një ekspert ekonomik por me 2000 policë dhe oficerë që janë ftuar për këtë finale, pyetjet mbesin a është mirë apo keq që kjo finale po mbahet në Madrid dhe në Spanjë.Sipas profesorit nga EAE Business School dhe specialistit për komercializim, shitje dhe marketing në biznesin sportiv, Jaime Fortuno, llogaritet që fitimet do të jenë 25 milionë euro nëse ajo krahasohet me finale të mëdha të tjera si Champions League në Cardiff më 2017, e cila i solli fitime 51 milionë euro kryeqytetit të Uellsit.“Por, ndeshja River-Boca ka shkaktuar trazira, si sportive ashtu edhe jo sportive, është një “ndeshje” nga Amerika e Jugut. Madridi e ka pranuar që të mbahet takimi. Thuhet se edhe Florentino e priti lajmin për vetëm dy minuta dhe tha se Madridi është gati”, thotë Fortuno.Ku do të shkojnë këto para? Nga 25 milionë euro, 50 për qind do të shkojnë në hotele dhe 20 për qind në restorante më 10 për qind në shoping. Të tjerat do të shkojnë në gjëra të tjera për një ndeshje si kjo.“Prandaj, nëse e shohim nga perspektiva ekonomike, organizimi i ndeshjeve të këtilla janë një mundësi e mirë për qytetin dhe vendin”, ka thënë ai.Megjithatë, pavarësisht faktit që Madridi është mësuar për të organizuar ndeshje të këtilla, kjo ndeshje vjen me rreziqet e dhunës në mes të tifozëve të dyja skuadrave dhe tensioneve që mund të ndodhin para ndeshje dhe ai thotë se “jo gjithçka që shkëlqen është ari”.“Kjo ka një kosto për Madridin pasi që janë mobilzuar më shumë se 2000 policë për vikend”, ka thënë ai. “Shtrohet pyetje, kush do të paguajë këtë? A do të paguajë shteti për këtë gjë apo duhet të bëhet një pagesë bashkë me shtetet pjesëmarrëse?”.