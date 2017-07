Shiptaret bashkpunojnë, shkodranët ndihmojnë ekipin e Skëndërbeut për të dalë faqebardh

Shtuar më 20/07/2017, ora 10:25

Paraqitja si klub përballë një klubi milioner nga Kazakistani i ka vënë në gatishmëri të gjithë te skuadra e Skënderbeut, e cila po i kushton një rëndësi të madhe imazhit. Përgatitjet për këtë sfidë janë serioze, duke nisur nga fusha. Klubi ka kërkuar që terreni të jetë gati dhe në kushte shumë të mira.Për të bërë një gjë të tillë, është kërkuar bashkëpunimi me përgjegjësit e fushës të stadiumit “Loro Boriçi” në Shkodër. Korçarët kanë shkuar deri në veri të vendit për të marrë korrësen e barit, e cila është mjaft cilësore dhe siguron prerjen uniforme të tapetit të fushës, ndryshe nga ajo që disponon klubi korçar.Drejtuesit duan që t’u lënë përshtypje të mira miqve, të cilët janë një prej klubeve më të pasur në vendin e tyre. Gjithashtu është kërkuar që të sistemohen edhe ambientet e brendshme dhe të jashtme të stadiumit si dhe tribunat qendrore. Korçarët do të luajnë ndeshjen e dytë në Europë në stadiumin e tyre, pas asaj me Sant Hulian. /albeu.com/