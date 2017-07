Shitja e Sadikut për 1.5 milionë euro, Elbasanit dhe Turbinës i bie "bingoja"

Shtuar më 29/07/2017, ora 10:46

Një futbollist mund të kthehet në një “minierë ari” nëse klubet shqiptare do të dinë të sillen si profesionistë. E tillë është edhe situata me elbasanasin Armando Sadiku, i cili këtë merkato vere u shit në radhët e Legias së Varshavës për 1.5 milionë euro.Sipas një rregulloreje të UEFA-s, pas këtij transferimi duhet të përfitojë një përqindje të shumës edhe klubi mëmë, ndonëse shumë klube nuk janë interesuar për këtë gjë. Me një përllogaritje të thjeshtë, i bie që klubi mëmë të përfitojë një shumë të mirë për një klub shqiptar, shkruan "Panorama".Për Armando Sadikun është një histori më vete se kujt i takojnë këto para, klubit të Elbasanit , Turbinës apo Fushëmbretit. Sulmuesi i Kombëtares e ka nisur në Fushëmbret karrierën me moshat, ekip i një lagjeje të Elbasanit dhe më pas përfundoi me moshat në Elbasan dhe në Cërrik.Madje, edhe debutimin në atë periudhë e bëri pikërisht me cërrikasit, duke qenë pjesë e moshave. Duke qenë një skuadër amatore nuk dihet nëse Fushëmbreti mund të konsiderohet si një ekip që mund t’i përfitojë këto para, apo ka qenë nën juridiksionin e klubit të Elbasanit Sipas informacioneve të “Panorama Sport”, kur Sadiku shkoi të luante me moshat e Turbinës, kartoni u lëshua nga klubi Elbasanit , çka nënkupton se më parë ka qenë i regjistruar në klubin verdheblu, ndonëse nuk qëndroi gjatë aty. Sipas të njëjtave burime, asnjë skuadër nuk ka tentuar ta shfrytëzojë këtë mundësi që u vjen nga “hiçi”.Nëse do të konsiderohet Turbina si klubi mëmë, cërrikasit që në atë kohë luanin në Kategorinë e Parë, mund të përfitojnë 20 mijë euro, nga 10 mijë për dy sezone që ai ka qenë pjesë e skuadrës. Por, në garë është edhe Elbasani dhe në rast se i takojnë klubit verdheblu, shuma që merr është më e madhe. Mbetet për t’u parë se si do të veprojnë këto dy klube në këtë situatë të ndodhur, duke qenë se mund të mbushin arkat e tyre në këtë periudhë të vështirë financiare që po kalojnë.