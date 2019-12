Shkaku i shkarkimit të Emery, ish-ylli i Arsenal zbulon gjithçka

Shtuar më 03/12/2019, ora 15:37

Stephan Lichtsteiner u largua në verën e vitit 2018 nga Juventusi pas shtatë sezoneve të kaluara në Torino. Zvicerani zgjodhi të vijonte karrierën tek Arsenali, por aventura angleze nuk shkoi mirë për të. Mbrojtësi i djathtë u aktivizua vetëm në 14 ndeshje në kampionat, nga të cilat nisi vetëm dhjetë si titullar.Lichtsteiner vendosi të largohej drejt Gjermanisë në fund të sezonit dhe firmosi një kontratë një-vjeçare me Augsburg. Në një prononcim për SPORT, 35-vjeçari flet rreth raportit të tij me trajnerin spanjoll dhe shpjegon shkakun se pse Arsenali vendosi ta shkarkonte Unai Emery "Kur një trajner të lë jashtë për 2 muaj rresht është e lehtë ta kritikosh, por nuk është stili im. Për shumë kohë kisha një raport të mirë me Emery , por nuk e kuptova kurrë se çfarë ndodhi në dy muajt e fundit. Stërviteshim mirë dhe skuadra ishte fantastike.Gjithsesi, nuk dua të flas keq për Emery , është e thjeshtë të flasësh në këto momente”. Ai është një trajner i mirë, por ka gabuar me yjet e skuadrës. Ndoshta nuk arrin të marrë më të mirë n nga lojtarët e mëdhenj, nuk ka një raport të mirë me ta. Kjo është e vetmja gjë negative që mund të them për të, përndryshe mbaj mend vetëm gjëra pozitive“, përfundon lojtari helvet.