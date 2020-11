Shkarkimi i paralajmëruar, Egbo: Kishte kohë që prisnin të më hiqnin

Emanuel Egbo e kishte parandjerë me kohë që do ta largonin nga pankina e Tiranës. Trajneri i bardhebluve, edhe në periudhën kur po bënte serinë rekord të ndeshjeve që çuan drejt titullit kampion, ishte vënë në diskutim disa herë.Ndaj me sa duket nuk e ka pritur i çuditur këtë shkarkim nga Tirana, siç ka thënë në një prononcim të shkurtër për Top Channel.“Kishte kohë që prisnin të më hiqnin . Por nuk jam i mërzitur aspak që ka shumë kohë që kanë pritur të humb në ndeshje dhe të largohet trajneri ”, ishin fjalët e trajnerit, që tregon qartësisht atë që e mendonin të gjithë prej kohë sh, që në klub ishin “detyruar” ta mbanin meqë fitoi titullin dhe me gabimin e parë shfrytëzuan mundësinë për ta shkarkuar, duke e përdorur si justifikim për një vendim që e kishin marrë prej kohë sh.