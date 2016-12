Shkarkohet Agostinelli? Rriten pakënaqësitë e korçarëve ndaj trajnierit

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 23/12/2016, ora 10:24

Humbjet e njëpasnjëshme kundër rivaleve të drejtpërdrejtë për titull kampion ka lëkundur postin e trajnierit te skuadra e Skëndërbeut.Të parët që kanë vënë në pikëpyetje aftësitë dhe pozicionin kanë qënë tifozët të cilët kanë shprehur hapur pakënaqësinë ndaj trajnierit Agostineli.Edhe pse është në krye të korçarëve për afro 5 muaj, italiani nuk ka mundur asnjëherë që të “ndezë” ekipin, apo të tregojë se mund të përmirësojë cilësinë dhe rendimentin e lojës.Por ai nuk heq dorë nga dëshira për të vazhduar aventurën korçare, duke e theksuar një gjë të tillë në deklaratën pas ndeshjes pasi i ka bërë thirrje presidentit Takaj që gjatë merkatos së janarit të kryejë përforcimet e nevojshme, shkruan Panorama Sport.Duke ditur që Agostineli nuk ka ndër mend të japë dorëheqjen, e vetmja zgjidhje do ishte prishja e kontratës në mënyrë të njëanshme që do të ketë një kosto të madhe financiare për Ardjan Takajn.Në rast se Takaj vendos të shkarkojë italianin atëherë do t’i detyrohet që të paguajë një faturë financiare prej afro 30 mijë eurosh./albeu.com/