Shkëmbim yjesh mes Manchester City-t dhe Atletico Madridit

Shtuar më 20/05/2019, ora 22:13

Gabriel Jesus është treguar efikas me Manchester Cityn sa e ka thirrur detyra. Megjithatë 22-vjeçari ka fatkeqësinë të diskutojë vendin e tij në formacion me Sergio Agueron. Minutat e tij kanw qenw tw limituara kwtw sezon nga Guardiola. Kështu sipas “Fox Sports Brazil”, sulmuesi brazilian lidhet ngushtë me një shkëmbim kokë më kokë më Rodrin.Mesfushori preferohet shumë nga Guardiola që e do me patjetëer si zëvensësues për Fernandinhon, mosha e të cilit nuk premton aspak.City me këtë shkëmbim dëshiron të kufizojë harxhimet, pasi problemet me UEFA-n mbi ndershmërinë financiare janë të vazhdueshme. Kjo lëvizje do i leverdiste edhe Atleticos, pasi ikja e Griezmann pritet të krijojë një boshllëk të madh në ofensivën e madrilenëve. Jesus do të ishte lojtari i duhur për ta zëvendësuar.Braziliani u ble nga Palmeiras për shifrën e 32 milionë eurove në vitin 2017. Para që nuk kanë shkuar dëm, pasi cilësitë e tij janë të padiskutieshmë. Në 68 ndeshje (jo të gjitha si titullar) ai ka shënuar 27 gola. Me kombëtaren regjistron 13 rrjeta në 27 takime. Ndërkohë Rodri është një talent, të cilin Atletico e mori për 20 milion euro nga Vilareali. 22-vjeçari është një titullar stabël në formacionin e madrilenëve. /albeu.com/