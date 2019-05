"Shokon" Berlusconi: Kur luan Milani fik televizorin

Shtuar më 22/05/2019, ora 19:18

Ish-presidenti i Milanit, Silvio Berlusconi , ka thënë se nuk pajtohet aspak me lojë n taktike të kuqezinjve prandaj edhe e fik televizorin pas vetëm 10 minutave lojë. Berlusconi ishte pronar i klubit për plot 30 vjet, para se t’ia shiste atë Yonghong Li-së vite më parë, por tani i është rikthyer futbollit në Serie C, nivelin e tretë të futbollit italian, duke marrë në pronësi klubit Monza, transmeton Gazeta Express.Megjithatë, ai ende e shikon klubin e tij të vjetër dhe paraqitjet aktuale."Nuk pajtohem me taktikat aktuale për të luajtur me një sulmues dhe me dy", tha Berlusconi "Milani bën shumë pak goditje në portë, prandaj unë e fik televizorin pas vetëm 10 minutave lojë", shtoi ai. /albeu.com/