Shokon presidenti i Napolit: Ronaldo mu ofrua mua, por oferta ime u refuzua

Shtuar më 16/07/2018, ora 16:19

Cristiano Ronaldo mund të ishte te Napoli.Lajmin tashmë e ka konfirmuar edhe vetë presidenti i klubit të Napolit, Aurelio De Laurentiis De Laurentiis njihet për marrdhëniet e mira me agjentin e Ronaldos, Jorge Mendes që sipas tij ky i fundit i kishte ofruar Ronaldon para Juventusit.“Ai më tha: E do Ronaldon? – rrëfeu De Laurentiis për “Radio Kiss Kiss Napoli”. – Unë kam qenë i befasuar dhe thashë “po” menjëherë, por ka pasur probleme ekonomike. Bëmë llogari dhe operacioni kushtonte midis 300 dhe 400 milionë euro . Unë i thashë Mendes 250 milionë euro për të financuar operacionin, por ishin pak për t’i shkuar deri në fund kësaj sipërmarrjeje të madhe”.Sipas ekzekutivit të lartë napoletan, megjithatë, tifozët e tij nuk mund të presin për ta kthyer ëndrrën në realitet: Mendes është një njeri shumë i shpejtë, i pëlqen të shmanget dhe e kuptuan se nuk kishte kohë për të negociuar me ne. Blerja e Crsitianos do të kishte shkaktuar një efekt unik, i njëjti që shkaktoi me kalimin te Juventusi. Por, ju duhet të dini se si të reflektoni. Ndoshta me ardhjen e tij, Ronaldo gjithmonë do të duhej të luante dhe do të kishim probleme me lojtarët e tjerë”./albeu.com/